Le short Yoga, l'indispensable de votre été !

Short de yoga femme

Quand les beaux jours arrivent et que l'on a l'habitude de pratiquer un yoga dynamique comme le yoga vinyasa ou l'ashtanga yoga, le legging est parfois pour certaines yoginis un peu trop chaud. Le short devient alors une alternative très intéressante. Ample sur le haut des cuisses ou plus moulant comme les modèles de type "cycliste", le short est un vetement yoga qui valorise toutes les silhouettes.

Une sélection de shorts sublimes

Découvrez-vite notre sélection de shorts pour le yoga dans des coloris et des motifs toujours plus élégants et originaux.

